“Ayrıcalıklı Rotalar” ekibi doğa harikasına hayran kaldı
Kahramanmaraş’ın tarihini ve yöresel lezzetlerini `Ayrıcalıklı Rotalar’ programında tanıtmak için kente gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, Yeşilgöz’ü ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 14:29 22.04.2022, 18:08
Hem kaynağı hem de suyunun renginin nedeni belirlenemediği için 'gizemli cennet' olarak adlandırılan doğa harikası Yeşilgöz’ö gezen Tonguç, Doğal güzelliğiyle dikkat çeken mekana hayran kaldı.
4 mevsim ziyaretçisine eşsiz güzellikler sunan Yeşilgöz çekimi sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Saffet Emre Tonguç, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da Yeşilgöz’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı.
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