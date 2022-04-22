“Ayrıcalıklı Rotalar” ekibi doğa harikasına hayran kaldı

Hem kaynağı hem de suyunun renginin nedeni belirlenemediği için 'gizemli cennet' olarak adlandırılan doğa harikası Yeşilgöz’ö gezen Tonguç, Doğal güzelliğiyle dikkat çeken mekana hayran kaldı.

4 mevsim ziyaretçisine eşsiz güzellikler sunan Yeşilgöz çekimi sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Saffet Emre Tonguç, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da Yeşilgöz’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı.