“Ayrıcalıklı Rotalar” ekibi şehri karış karış gezdi!

Şehir merkezinde yapılan çekimlerin ardından ekip son güne kadar Otel Germanicia’da konakladı.

Kentin önemli otellerinden birisi olan Germanicia’da konaklayan Saffet Emre Tonguç, şehirden ayrılırken Aksu Haber’e yaptığı açıklama da kent ve otel hakkında şu sözlere yer verdi.