‘Ayrıcalıklı Rotalar’ programı ekibi şehri karış karış geziyor

Alpedo Kervan Lezzet Gurunu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibinin yoğun gayretleri sonucu Kahramanmaraş’a gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi iftar için kocabaş konağını tercih etti.

Birbirinden lezzetli yiyeceklere sahip olan Maraş mutfağı kocabaş konağında misafirlerin beğenisine sunuldu.

İftarın ardın ayrıcalıklı rotalar ekibine kocabaş konağı gezdirilerek tarihi hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra kervan kristal’e geçen ekipe dondurma şovu yapıldı. Kahramanmaraş’ın essiz lezzetlerinden biri olan dövme dondurma Kervancıoğlu ve Tonguç tarafından satırla kesildi.

Programın ardından aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Tonguç, Kahramanmaraş’ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alpedo Kervan Lezzet Gurunu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise “Kahramanmaraş’ımızı tanıtmaya devam ediyoruz ve ömrümüz yettikçe de devam edeceğiz” dedi.