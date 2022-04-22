“Ayrıcalıklı Rotalar” programında Kahramanmaraş’ı tanıtacaklar

Sabah saatlerinde Bahtiyar Yokuşu’nda başlayan çekimlerde programın açılışını yapan Tonguç, kentin tarihiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Çekimler sırasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı, Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli “şehrimizin tanıtılması noktasında Saffet Emre Tonguç’un beyin program çekimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

Bahtiyar Yokuşu’nun ardından çekimlerine Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde devam eden “Ayrıcalıklı Rotalar” ekibi kentin edebiyatına yönelik bilgiler paylaştı.

Bir süre müzede gezen Tonguç, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da Müze hakkında bilgiler paylaşarak kentte hayran kaldığını dile getirdi.

Son olarak Tarih Maraş Kalesi’nde program çekimlerine devam eden “Ayrıcalıklı Rotalar” program konukları Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz, Başkonuş ve kentteki yayla turizmi hakkında bilgiler verdi.

Program çekimlerinin ardından Aksu Haber’e geziyi ve program çekimlerini değerlendiren Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz “Kahramanmaraş’ın tanıtılması çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.