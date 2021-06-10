Ayşe Avcı Beauty Center 1. yıl dönümünü coşku ile kutladı

Kahramanmaraş’ta bir ilki başaran ve ark cihazı ile deri altına akım vererek işlem yapan Ayşe Avcı Beauty Center farklı tarzlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ayşe Avcı Beauty Center işletme sahibi Ayşe Avcı yıl dönümü kutlamamıza katılanlara teşekkürlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.