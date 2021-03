Ayşe Taşkıran: 'Yaşlılarımız İçin Akıllı Sistemler Kurduk'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlediği akıllı uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen “Pandemi Döneminde Yaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler” çevrimiçi özel oturumunda anlatıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediyesi temsilcisi katıldı.

Anlık Olarak Takip Ediyoruz

Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen özel oturumda konuşan Büyükşehir Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, “Bizler, rutin belediye hizmetlerinden farklı olarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi projemiz ile yaşlı ve bakıma muhtaç hemşehrilerimizin evlerini akıllı evlere dönüştürdük. Kurduğumuz akıllı otomasyon sistemleriyle ve çağrı merkezi ile yaşlılarımızı uzaktan takip edebiliyoruz. Toplamda 350 yalnız yaşayan yaşlımızın proje kapsamında an be an takip ediliyor. Yerleştirdiğimiz gaz, duman, yangın olmak üzere onlarca sensörle herhangi bir olumsuzluğa hızla müdahale etme imkânı doğuyor. Akıllı otomasyon sistemine bağlı tansiyon ve şeker cihazı ile yaşlarımızın uzaktan tansiyon ve şeker ölçümleri sağlanıyor. Yaşlılarımıza verdiğimiz akıllı bileklikler ile anlık nabız ölçülerini yapıyor, acil yardım butonu ile acil durumlarda çağrı merkezimiz durumdan haberdar ediliyor. Ayrıca Alzheimer ve Demans hastaları içinde GPS tabanlı kişi takip cihazlarımız bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Gözlerimiz Daima Üzerlerinde

Konuşmasının devamında salgın döneminde sunulan hizmetlere değerlendiren Ayşe Taşkıran, Pandemi döneminde sıkı tedbirlerle yaklaşık 2 bin yaşlımıza birçok sosyal hizmet sunduk. Süreçte yaşlılarımıza sağlık personelimiz tarafından tansiyon, şeker ve ateş ölçümü hizmeti, sıcak yemek hizmeti, alışveriş ve refakat hizmeti, psikososyal destek hizmeti, hasta yatağı hizmeti ve medikal malzeme destek hizmeti başta onlarca destek ve hizmet sağladık. Bizim birinci hedefimiz, yaşlılarımızın kendi evlerinde huzurla yaşamalarını sağlamak. Akıllı sistemlerimiz ile de çınarlarımızın sağlıklarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her an gözlerimiz üzerlerinde” dedi.