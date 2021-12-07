Azerbaycan türküleri sanatseverlerle buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Azerbaycan Türküleri konser programıyla devam ediyor. 9 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte kardeş ülke Azerbaycan’a ait ezgiler kulakların pasını silecek. Sanatçılar Alper Şakalar, Serap Yağmur İlhan ve Hatice Gökçeli’nin yer alacağı ücretsiz konser programına tüm vatandaşlar davet ediliyor.