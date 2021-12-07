Azerbaycan türküleri sanatseverlerle buluşacak
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 9 Aralık Perşembe günü Azerbaycan Türküleri konseri düzenleyecek.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 16:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Azerbaycan Türküleri konser programıyla devam ediyor. 9 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte kardeş ülke Azerbaycan’a ait ezgiler kulakların pasını silecek. Sanatçılar Alper Şakalar, Serap Yağmur İlhan ve Hatice Gökçeli’nin yer alacağı ücretsiz konser programına tüm vatandaşlar davet ediliyor.
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
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