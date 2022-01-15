Azerin, Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla buluştu!

Bu kapsamda Türk müziğinin usta sesi Azerin, konser etkinliğiyle Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluştu.

Aksu Tv ekranlarından canlı olarak yayınlanan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Türk-Azeri kardeşliğinin yoğun olarak hissedildiği konser sonrası Türk müziğinin usta sesi Azerin düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.

Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ise bu tür etkinliklerin devamının geleceğini söyledi.