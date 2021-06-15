Azmi ve başarısıyla herkesin takdirini topluyor!
Kahramanmaraş'ta yaşayan 55 yaşındaki Down Sendromlu milli yüzücü Şahin Olgun, bugüne kadar gösterdiği başarılarla yaşın iki katı kadar madalya topladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 17:02 15.06.2021, 17:45
Olgun'un evinde toplam 100’ü aşkın madalya ve 8 kupa bulunuyor.
34 senedir yüzme sporu ile ilgilenen down sendromlu 55 yaşındaki Şahin Olgun, kazandığı madalyalarla gurur duyuyor.
Bedensel engelli olmasına rağmen yüzme sporuna olan sevdası bitmeyen olgun'un, şimdiye kadar katıldığı müsabakalardan topladığı madalya sayısı ise 100’ü geçti.
Bedensel engelliler spor federasyonu başkanlığı'nca 2012 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonası yüzme kategorisi'nde şampiyon olan şahin olgun, her geçen yıl başarısını katladı birçok müsabakada dereceler alarak şampiyon oldu.
Başarısına, 1 Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli spor müsabakalarında aldığı madalyaları da ekleyen bedensel engelli olgun, Türkiye'nin birçok iline gittiğini söyledi.
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