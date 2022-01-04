Baba olmanın heyecanını yaşadı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eşi Buket Görgülü Öztunç’un bir erkek bebekleri oldu. Çift bir süredir yolunu beklediklerini bebeklerini kucaklarına aldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 14:18
Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, sabah saatlerinde Ankara’da özel bir hastanede doğum yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilirken, Öztunç, ‘Evladımızı vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştireceğiz, evlat bekleyen herkese nasip olmasını diliyorum” dedi. Bizler de Aksu TV ailesi olarak Öztunç ailesini tebrik ediyor, evlatlarına hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
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