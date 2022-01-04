Baba olmanın heyecanını yaşadı!

Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, sabah saatlerinde Ankara’da özel bir hastanede doğum yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilirken, Öztunç, ‘Evladımızı vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştireceğiz, evlat bekleyen herkese nasip olmasını diliyorum” dedi. Bizler de Aksu TV ailesi olarak Öztunç ailesini tebrik ediyor, evlatlarına hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.