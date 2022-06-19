Baba, sevdiklerini saran ulu bir çınardır

Heyecan Bahçesi Kafeteryası’nda düzenlenen programda kent protokolü ve şehit babalarıyla istişarelerde bulunarak hediye takdimine buludu

Şehit babalarına seslenen Başkan Okay, Babalık makamının kutsal bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.

Programa; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, İç İşleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Abdulkadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman ve şehit babaları katıldı.