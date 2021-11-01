Baca temizliği hayat kurtarır!
Türkiye'de her yıl soba, baca ve doğalgaz gibi çeşitli nedenlerle açığa çıkan karbonmonoksit gazı, tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemiyor ve ölümlere neden oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 15:04 01.11.2021, 17:49
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Ekici, açıklamasın da vatandaşların bacalarını kontrol ettirirken yetkili kişilere periyodik aralıklarla temizletmelerinin önem taşıdığını söyledi.
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