Baca temizliği hayat kurtarır!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Ekici, açıklamasın da vatandaşların bacalarını kontrol ettirirken yetkili kişilere periyodik aralıklarla temizletmelerinin önem taşıdığını söyledi.