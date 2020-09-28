Bağdınısağır mahallesine 60 bin metrekare Millet Bahçesi yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi’nin ortak çalışmalarıyla başlayan Pazarcık Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 18:53 28.09.2020, 21:11
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Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi’nin ortak çalışmalarıyla başlayan Pazarcık Millet Bahçe'inin yapımı devam ediyor.
Ekipler 60 bin metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bağdınısağır mahallesi'nde yer alacak olan millet bahçesi ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde vatandaşların hizmetine kısa sürede sunulması planlanıyor.
HABER – EMRE ATAÇ
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