Bağımlılıkla Mücadeleye Kitapla Terapi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Toplamda 25 kütüphanede binlerce eseriyle vatandaşlara hizmet veren Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman kütüphaneciler, Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi kampüsü içinde yer alan Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (AMATEM) ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette kurum personellerine Kültür Yayınları’ndan oluşan süreli ve süresiz yayınlar hediye edilirken, danışanların kullandığı kütüphaneye de birçok kitap bağışlandı. Ziyarette, kurum kütüphanesinin tasnifinin yapılacağı ve ALO Kitap uygulamasının rehabilitasyonları devam eden AMATEM danışanlarına da sunulacağı bildirilirken, kurum personelleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.