Baharın ilk günlerinde bağ bahçe işleri başladı!

Şubat ayında başlayıp mart ayına kadar devam eden tohum ekme dönemi bu döneminin başlaması ile vatandaşlar tohumlara yoğun ilgi gösteriyor.

Kapalı çarşıda aktarıcılık yapan Abdurrahman Ay doğar doğru tohum ekmenin nasıl olduğunu aksu habere anlattı: