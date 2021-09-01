Bahçelievler kapalı semt pazarı çevresinde düzenleme
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Kapalı Semt Pazar yeri çevresinde düzenlemeler yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 15:05
Ekipler, Pazar yerinin caddeye bakan kısmında yıkım yaparak çevre düzenlemesi yaptı. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Bahçelievler mahallesinde kurulan semt Pazar yerinde çevre düzenlemesi yaptı. Pazar alanının caddeye bakan kısmında yıkım yapan ekipler, yıkılan alanın yerine bazalt döşeyerek bank yerleştirdi. Hafta içi otopark, Cumartesi günleri ise Pazar yeri olarak kullanılan alanda yapılan düzenlemelerden vatandaşlarda duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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