Bahçesinde kenevir yetiştirdi yakalandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2022, 17:18
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesinde V.A’nın (79) arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. V.A’nın bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri, 35 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirlere el koyan ekipler, V.S hakkında yasal işlem başlattı.
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