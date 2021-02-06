Bahtiyar yokuşu kurtuluş yürüyüşüne hazırlanıyor!

Kurtuluş savaşının kilit noktalarından olan Bahtiyar Yokuşu’nun bu gibi etkinliklerle yeniden gündeme gelmesi hedefleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin şehrin turizmine katkı sağlaması amacıyla restore ettiği Bahtiyar Yokuşu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlk etap çalışmasının tamamlandığı Bahtiyar Yokuşu, tarihi önemine yakışır bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kurutuluş savaşı mücadelesinde stratejik bir konuma sahip Bahtiyar Yokuşu, 12 Şubat Kurutuluş günü öncesinde yapılacak olan Kurutuluş Yürüyüşü’ne ev sahipliği yapacak.

11 Şubat günü gerçekleştirilecek olan kurtuluş yürüyüşü öncesinde son hazırlıklar ise tüm hızıyla devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri Bahtiyar Yokuşu’nda son hazırlıklarını sürdürürken, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Bahtiyar Yokuşu’nda önemli bir etkinliğe imza atacak.

Bu etkinlik öncesinde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bahtiyar Yokuşu kurtuluş savaşı tarihinde de önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple bu öneme dikkat çekmek adına Kahramanlık Yürüyüşü’nü organize ediyoruz. İnşallah pandemi sonrasında da bu gibi etkinlikleri coşku içerisinde yapacağız.”