Bahtiyar Yokuşu’nda “Kırk Yama Sergisi” gerçekleştirilecek!
Her yıl Onikişubat etkinliklerinin coşkuyla kutlandığı milli mücadelenin önemli noktalarından biri olan bahtiyar yokuşunda kırk yama sergisi gerçekleştirilecek.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 17:29
Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda buluna Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay gerçekleştirilecek olan kurtuluş yürüyüşünün akabinde arık taziye evi bahçesinde kırk yama sergisini gerçekleştireceklerini söyleyerek tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
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|22
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|23
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|34
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|24
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|22
|23
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|21
|19
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|22
|18
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|17
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|22
|15
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|23
|53
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|40
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|22
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|34
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