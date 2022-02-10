Bahtiyar Yokuşu’nda “Kırk Yama Sergisi” gerçekleştirilecek!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda buluna Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay gerçekleştirilecek olan kurtuluş yürüyüşünün akabinde arık taziye evi bahçesinde kırk yama sergisini gerçekleştireceklerini söyleyerek tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.