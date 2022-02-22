Bahtiyar Yokuşu’nu ve Germenicia Antik Kentini gezdiler
Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Bahtiyar Yokuşu’nu ve Germenicia antik kentini gezdi.
Programda Rotahane ekibi, KMTSO yönetimi beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte şehrin turizmine önemli katkı da bulunacak olan Germenicia antik kentini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun ağırladığı misafirleri, bahtiyar yokuşunda gezdiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada restore edilmiş konakların tarihsel zenginliklerini ve mimari özelliklerini anlattı.
Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan, “Kahramanmaraş’ın yemeklerine ve tarihi dokusuna hayran kaldım” dedi.
Müzisyen Barış Kenan Özkan, Kahramanmaraş’ı heyecanla geziyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ünlü Sanatçı Bora Gencer, bahtiyar yokuşunu çok beğendiğini ifade etti.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimize bu bölgeyi gururlar anlatıyoruz” dedi.
Rotahane kurucusu Pervin Ersoy, Kahramanmaraş’ın tarihi değerleri çok olan bir şehir olduğunu söyledi.
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