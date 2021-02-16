Bakan Dönmez'den Kahramanmaraş Valiliği'ne ziyaret
Kahramanmaraşlı şehidimiz Hv.Svn.Uzm.Çvş. Hüseyin Sarı’nın cenaze törenine katılmak üzere ilimizi teşrif eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 12:22 16.02.2021, 13:56
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ziyareti esnasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşlik etti.
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