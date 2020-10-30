Bakan Karaismailoğlu AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatı ile bir araya geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. yılına güçlü, kuvvetli ve her yönden bağımsız bir ülke olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, 18 yıllık AK Parti iktidarında kara, hava ve demir yolları altyapısını çok önemli bir noktaya getirdiklerini hatırlatarak, ülkenin her noktasına yüksek standartlı ulaşım ve iletişim yatırımı götürmek için söz verdiklerini söyledi.

"Güçlü altyapı, güçlü Türkiye" yaklaşımıyla hazırladıkları Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları doğrultusunda dünyanın bütün yollarını Türkiye'ye çıkardıklarının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 5 kat artırarak 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. 2003'te 26 olan aktif havalimanımız bugün 56 oldu, Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'yi 2021’in ikinci çeyreğinde, ilk milli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'yı da 2022'de uzaya göndereceğiz. Bu şekilde uzaydaki varlığımız güçlenecek, uluslararası anlamda yayıncılık ve internet erişiminde söz sahibi olacağız. 2003'te sadece 37 tersanemiz bulunurken, bugün 83 tersanemiz var. Ülkemizi gemi söküm endüstrisinde Avrupa'da 1'inci dünyada ise 3'üncü sıraya yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi tüm dünyada ses getiren büyük projelere imza attık."

Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ni yaparak yayıncıları bu kuleye taşıdıklarını aktararak, buradaki anten çöplüğünü ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede manyetik alan etkisi ile enerji sarfiyatını en aza indirdiklerine işaret etti.

"Hükümetimize, devletimize sahip çıkacağız"

Bakan Karaismailoğlu, sadece ulaşım ve iletişimde değil diğer birçok sektörde de Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi ülke yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak ülkemizin bu şekilde gelişmesinden, Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazdan, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramamızdan, tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönetmemizden rahatsız olanlar var. Kahramanmaraş'a zulmeden işgalci General Keret'in torunları, bugün Fransa'da Cumhurbaşkanımıza ve değerlerimize saldırmaya cüret ediyor. Biz bu aymazlıklara, bu cahilliğe, bu çirkinliklere itibar eder miyiz? Asla."

"Bugün, Azerbaycan'da sivillere zulmedenlerin, Maraş’ın işgalinde Fransızlarla iş birliği yapan çetecilerin torunları olduğunu iyi biliriz." diyen Karaismailoğlu, "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine hapsetmek istiyor. Ege'de kıta sahanlığı oyunu oynayanlar bilmelidir ki bu ülke sahipsiz değildir. Tüm bu şartlar altında, hükümetimize, devletimize sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türk milletinin bu topraklar üzerinde güçlü bir milli ekonomi ve milli bağımsızlıktan ödün vermeden sonsuza kadar yaşayacağı sözlerine ekledi.