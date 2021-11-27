Bakan Kasapoğlu Kahramanmaraş'a geldi
Bir Dizi Ziyaretlerde Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Gelen Ak Parti MYK Üyesi Ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ve Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlk Olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 15:58 27.11.2021, 18:04
Sonrasında Kahramanmaraş Valiliğini Ziyaret Eden Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Burada Vali Ömer Faruk Coşkun İle Sohbet Ederek Bilgiler Aldı.
Ardından Ak Parti MYK Üyesi Ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Beraberindeki Heyet İle Birlikte Kahramanmaraş Gençlik Merkezini Ziyaret Etti.
Burada Gençlerle Bir Araya Gelen Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Onlarla Görüş Alışverişinde Bulundu.
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