Bakan Kasapoğlu Kahramanmaraş'a geldi

Sonrasında Kahramanmaraş Valiliğini Ziyaret Eden Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Burada Vali Ömer Faruk Coşkun İle Sohbet Ederek Bilgiler Aldı.

Ardından Ak Parti MYK Üyesi Ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Beraberindeki Heyet İle Birlikte Kahramanmaraş Gençlik Merkezini Ziyaret Etti.

Burada Gençlerle Bir Araya Gelen Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Onlarla Görüş Alışverişinde Bulundu.