Bakan Kirişci: “95 milyon nüfusu tarım sektörü doyuruyor”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan sektör buluşmasına Bakan Kirişci, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, milletvekilleri, kent protokolü, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada Türkiye’nin tarım ve orman politikasının perspektifini çizen Bakan Kirişci, 145 bin ailemiz var, yakında 150 bin kişiye ulaşacağız. Ülke olarak çok büyük bir ülke olduğumuzun altını çizen Kirişçi tarım ürünleri ihracatının 7.2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade etti.

AK Parti’nin 2002’de iktidara geldiğinde Türkiye nüfusunun 65 milyon olduğunu, aradan geçen 20 yıllık sürede bu rakamın mültecilerle birlikte 95 milyona ulaştığını, Tarım sektörünün 95 milyonluk nüfusu doyurduğunu söyleyen Kirişci, dış ticaret hacminin de 12 milyar dolar seviyelerinde olduğunun altını çizdi.



Dışarıya bağlı olmadıklarını, bunun yanında elbette tedarik noktasında her ülke gibi ürün alımının olduğunu ifade eden Kirişci, ihracatımızın da önemine dikkat çekti.

Bakan Kirişçi, açıklamasının devamında ise, “Tarım ve orman bakanlığı olarak biz kendimiz de büyük bir aileyiz. 145 bin çalışanımız var son alacağımız personelimizle birlikte bu sayı 150 binlere ulaşacak. Şu anki haliyle bile Türkiye'nin 5. büyük Bakanlığı durumundayız. Tabii ki bu büyüklük aslında aynı zamanda da bizim sahada daha fazla çalışmamızı, daha fazla gayret göstermemizi de bize emretmektedir. Üstelik sektör olarak ve bakanlığımızın görev sahası itibariyle dokunmadığınız herhangi bir canlı yok onu söyle sadece söylemiyorum. Bakanlık bünyesindeki 32 birim ve birlikte bazen diyorum, bağda bahçede ekilen biçilen ve bunlardan elde edilen gıdayı tüketimleri itibarıyla da içeride dışarıda bizim Hedef kitlemiz olan çok geniş büyük popülasyon görev alanımız içerisinde bir sorumluluğun farkındayız. Bunun gereği olarak da çalışmalarınızı İnşallah hükümetimizin 20 yıllık iktidarının önündeki yaptıklarını, yeni versiyonlarını ekleyerek devam edeceğiz. Biraz önce bahsettim, ülke olarak büyük bir ülkeyiz, daha dün tarımda takip etmişsinizdir, bizim tarım ürünleri ihracatımız 7. 2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Hangi aralık için bu? Ocak, Mart 2022 dönemi için. Yüzde 27’lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz de 11.30 12 milyar dolar neden ulaştı Bu rakamları niçin ifade ediyorum? Biz 2002'de kendim de milletvekili olduğumda, bu ülkenin 65 milyon nüfusu vardı. Şimdi bu nüfusun üzerine tam 20 milyon nüfus eklemlenmiş durumda. Bu 2.5 Yunanistan, ikiden fazla Belçika, 1 katından daha fazla bir Hollanda nüfusunun mevcut nüfusumuza, 2002’deki nüfusumuza eklemlenmesi anlamına geliyor. Sadece nüfus artışı mı, hayır, refah seviyesi yükseldikçe değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki masaya koyduklarımız, sofrada bulundurduklarımıza çeşitlilik artıyor. Bu çeşitliliği dikkate aldığımızda hem ürün bakımından hem de üretim miktarı bakımından önce 50 milyon, üzerine bu ülkeye gelip geçici statüde bulunan misafirler için 5 milyon, 90 milyon ve pandemi öncesinde de 52 milyonlara dayanmış olan ülkedeki turist misafirleri de dikkate aldığımızda bir 93-95 milyon nüfusu şuanda Türkiye’de tarım sektörü ürettikleriyle doyuruyor, giydiriyor. Bizim dışarıdan tedarik ettiklerimiz yok mu, var. Bu tedarik ettiklerimizden hareketle bu ülkenin eksiğinin söylemek bu ülkeye haksızlık olur. Kendi gelişmiş teknolojisi olan o büyük ülkelerin de dış ticarete konu olan bütün alımlarının olduğunu dikkate aldığımızda paranın, sermayenin, ürünün globalleştiği, küreselleştiği bir dünya düzeninde bugün ithalatlarımız ama karşılığında da ihracaatlarımız olacak” değerlendirmesinde bulundu.