Bakan Kirişci, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti!

Bakan Kirişçi İlk Olarak İl Başkanı Fırat Görgel’in Makamında Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve İlçe Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi.

Daha Sonra Partililerle Yapılan Toplantıda Bir Açıklama Yapan Bakan Kirişçi KENDİLERİNE ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜH GÖSTERİLDİĞİNİ DİLE GETİREREK BU TEVECCÜHÜN KARŞILIĞINDA ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLARINI İFADE ETTİ.



Gerçekleştirilecek Programlar Kapsamında Kahramanmaraş’a Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını Ziyaret Etti. Bakan Kirişci burada partililer tarafından karşılan.



Bakan Kirişci, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i Makamında Ziyaret Ederek Partililer Bir Araya Geldi.



Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i Burada Bir Konuşma Yaptı.