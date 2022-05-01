Bakan Kirişci; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a çok önemli bir katma değer sağlayacak

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin uluslararası projesi EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı’na inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Kirişci’ye, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı ve 20-21-23 ve 24’üncü dönem Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile beraberindeki heyet eşlik etti. İlk olarak Başkan Mahçiçek’ten sunum eşliğinde EXPO 2023 ve 4 milyon metrekarelik Deniz Projesi hakkında bilgiler alan Bakan Kirişci, sonrasında ise alanı gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci, EXPO 2023 Projesi’nden etkilendiğini belirterek, yapılması gereken çalışmalarda Onikişubat Belediyesi’nin ve Başkan Hanefi Mahçiçek’in yanında olduklarını söyledi.

“Doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik”

Bakan Kirişci’ye EXPO 2023 Projesi’nde gelinen son noktayı ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, “Ana teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ olan uluslararası EXPO 2023 projemizin en önemli ve en güçlü tarafı sürdürülebilir olması. Sadece 6,5 aylık dönem için değil, gelecek yıllarda da halkımızın günlük yaşam stresinden uzaklaşacağı doğa dostu bir turizm merkezi inşa ettik. Mesela bir Kelebek ve Uğurböceği Bahçemiz var, Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Kahramanmaraş’ımız birçok değerleriyle zengin bir şehir, her şeyi var. Eksik olan ise tanıtım. Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesef kimse bilmez. Kahramanmaraş’ı bütünüyle tanıtabilmemiz için böyle uluslararası bir proje lazımdı. İçerisine eklediğimiz projelerle de alanımızı sürdürülebilir hale getirdik. Kelebek ve Uğurböceği Bahçesiyle, nikah sarayıyla, Arasta Çarşısıyla, hobi evleriyle ve 70 bin metrekarelik kristal lagünüyle devasa bir proje EXPO 2023. EXPO ile komşu vilayetlerden biraz daha öne geçti” dedi.

“Yeni bir yaşam alanı oluşturacağız ve şehrimizde bir deniz olacak”

4 milyon metrekarelik deniz projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “EXPO 2023’ün kuzeyinde bir de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturma projemiz var. Bölgedeki çevre kirliliğinin de önünü geçmek amacıyla bir proje geliştirdik. Ceyhan Nehri’nin aktığı en dar yere bir sedde yaparak, 434 kodunda suyu 4 mevsim burada tutacağız. Bütün bürokratik işlemlerini tamamladık. Bölgede çok katlı olmayan yerleşim alanlarında 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız ve şehrimizde bir deniz olacak. Biz bir turizm koridoru oluşturalım istiyoruz. Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, Kahramanmaraş’ta Germanicia ve EXPO 2023, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya’ya uzanın bir turizm koridoru oluşturursak, Kahramanmaraş’ımız için mükemmel olacak. Şuna dikkat ettik, tarım alanlarına büyük özen gösterdik. Kavlaklı’dan aldığımız 910 dönüm alanın karşısındaki Avşar bölgesinde de 990 dönümlük bir alan var, bura için de başvurumuzu yaptık, sizin onayınızı bekliyor. İki taraflı, denize nazır güzel bir şehir oluşturacağız İnşallah. Burada maalesef gecekondulaşma başlıyordu, sağlıklı bir yapı olması için bu alanı imarlı hale getirmemiz lazım. Aksi halde bu denizin kenarları gecekondu olacak.”

“En iyi eseri vermek durumundayız”

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eser üretme vizyonunu örnek göstererek, “Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı, ‘At ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ diye veciz bir sözü var. Hepimiz eser bırakmak için hizmet görevimiz içerisinde en iyi eseri vermek durumundayız. Kahramanmaraş’ımızı kamunun kendine verdiğini üretime, istihdama, ihracata ve katma değerli ürünlere dönüştüren nadir şehirlerimizden bir tanesi. Tanıtımla ilgili eksikliğimiz olur ama orada da doğru bir iletişim stratejisi gerekiyor diye düşünüyorum. Başka şehirleri kendimize referans almak yerine özgü bir yol haritamızın olmasında yarar görüyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacak”

Kahramanmaraş’ın su zengini bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacağını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kahramanmaraş’a her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bakan Kirişçi, “Su medeniyettir, berekettir, üretimdir. Kahramanmaraş’ımız su zengini bir şehir ama sudan hem üretim adına istifade etmemiz hem de suyu medeniyetin bir parçası olarak kullanmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerimizin imar noktasında daha katı, gün evvelinden aksiyon alan bir yapıda olması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye’nin bugün yaşadığı bazı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme gibi oluşumlar yer alıyor. Ben dün akşam Başkonuş’ta kaldım, orayı ilk defa gördüm. Maalesef bizim çocukluk yıllarımızda yol yoktu, alt yapı üst yapı yoktu. Hartlap’da ılıcaya giderdik, orası da şuan suyun altında kalmış. Bol ve bereketli bir şehir. Her bakımdan bu şehri ileriye taşımak siz yerel yöneticilerin, yürütme olarak da bizler, milletvekillerimiz ve valilerimiz ile STK’larımızın görevi. El birliğiyle Kahramanmaraş’ımızın daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha modern olması için çalışmalıyız. EXPO 2023’ün bu anlamda Kahramanmaraş’a çok önemli bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum.

“Alınabilecek bir aksiyon varsa yerine getirelim”

Değerlerini sadece kendisi görmekle kalmamalı, ulusal ve global anlamda değerlerini taşıyabilmeli. Önemli bir turizm destinasyonu olmaması için de bir sebep yok. Olabildiğince şehrin kendi olmasında da yarar var. EXPO 2023 ile kendi kadim kültürünü koruyarak, başka şehirlere benzemeden projede gördüğümüz Arasta Çarşısı gibi kültür ve sanat etkinlikleriyle Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Son talebinizi de dikkate alalım, bana göre de alınabilecek bir aksiyon varsa yerine getirelim. Önemli olan güzel projeler ortaya çıkarmak. Kahramanmaraş’ta ve çevre şehirlerde yaşayan insanların hafta sonunda nereye gideceğini düşünmeden, ben bu hafta sonu EXPO 2023’e gideceğim demesi çok anlamlı. Türkiye bu kabil pek çok projeyle keşke önceki yıllarda tanışmış olsaydı ama hükümetimiz döneminde bu konularda önemli adımlar atıldı. EXPO 2023, Kahramanmaraş’a tekrar hayırlı olsun, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, Bakan Kirişci ve heyetine EXPO alanını gezdirdi.