Bakan Kirişci’den siyasi partilere ziyaret!
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci beraberinde AK Parti Myk Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile birlikte Kahramanmaraş'taki ziyaretleri kapsamında MHP ve BBP İl binalarında partililerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 12:39 01.05.2022, 17:08
Kahramanmaraş MHP İl Binasında gerçekleşen toplantıda Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin son dönemlerde attığı en doğru ve kritik adımlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, savunma sanayii alanına da vurgu yaptı.
Daha sonra Büyük Birlik Partisi’ne geçen Bakan Kirişci burada yaptığı açıklamada ise tarımda ülke olarak kimseye bağlı olunmadığının altını çizdi.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretler sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Bakan Kirişci'ye çeşitli hediyeler takdim etti.
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