Bakan Koca'dan Kahramanmaraş'a müjde!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana'da açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ta ki sağlık yatırımları ile ilgili bilgi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 21:46 10.10.2020, 17:28
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yatırımlara ilişkin şunları söyledi;
300 yataklı Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatına başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "125 yataklı Pazarcık Devlet Hastanesi’ni 2021 yılında tamamlayacağız.
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezini faaliyete geçireceğiz.
Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni bu yıl açacağız.
Afşin Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere ve en kısa süre içerisinde inşaatına başlamak istiyoruz.
Yörük Selim Devlet Hastanesi’ni ise yenilemek üzere 2021 yatırım programına teklif ediyoruz" dedi.
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