Bakan Koca duyurdu: Kahramanmaraş'ta aşılamada gelişme var
Kahramanmaraş ikinci doz aşıda %65'i geçti.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2021, 10:54 05.10.2021, 11:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.
"Yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım"
İkinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" sözlerini kullandı.
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