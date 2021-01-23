Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte Kahramanmaraş’ta aşı olanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.

Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişinin aşı oldu.

1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, 13 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Koca'nın ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu.

Ülke genelindeki aşılama ise "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başladı ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aşı yapıldı.

Uygulamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına aşı yapılırken, ikinci gün bu sayı 500 bini geçti.

Aşılanan kişi sayısı 7'nci günde 1 milyonu aştı

Ülke genelindeki aşılamanın 7'nci günü olan 20 Ocak'ta ilk dozu yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Kovid-19 aşıları, ulusal uygulama stratejisi kapsamında öncelikli gruptakilerin hızla aşılanması amacıyla 81 ilin en ücra köşesine kadar ulaştırıldı. Bu kapsamda, bugüne kadar ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı.

En çok kişinin aşılandığı il İstanbul oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün Twitter hesabından paylaştığı, aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı.

Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara izlerken, daha sonra 76 bin 688 kişiyle İzmir geldi.

Bu illeri sırasıyla, 41 bin 305 kişiyle Antalya, 39 bin 470 kişiyle Bursa, 31 bin 462 kişiyle Adana, 29 bin 320 kişiyle Konya, 27 bin 5 kişiyle Mersin, 25 bin 435 kişiyle Kocaeli, 24 bin 283 kişiyle Samsun, 21 bin 847 kişiyle Kayseri ve 21 bin 698 kişiyle Gaziantep takip etti.

10 binden fazla kişinin aşılandığı iller

Ülke genelinde 10 binden fazla aşılamanın yapıldığı illerdeki uygulama sayıları şu şekilde sıralandı:

"Manisa 19 bin 646, Balıkesir 19 bin 450, Hatay 19 bin 141, Diyarbakır 18 bin 749, Eskişehir 18 bin 574, Aydın 17 bin 917, Denizli 17 bin 523, Muğla 15 bin 255, Şanlıurfa 15 bin 171, Trabzon 14 bin 801, Malatya 13 bin 913, Tekirdağ 13 bin 542, Van 12 bin 554, Kahramanmaraş 12 bin 495, Ordu 12 bin 398, Isparta 12 bin 271, Erzurum 11 bin 671, Elazığ 10 bin 896, Afyonkarahisar 10 bin 869, Sivas 10 bin 687, Sakarya 10 bin 563, Tokat 10 bin 491, Çanakkale 10 bin 285"

Bunları sırasıyla şu iller takip etti:

"Zonguldak 9 bin 202, Çorum 9 bin 166, Edirne 8 bin 693, Giresun 8 bin 7, Bolu 7 bin 461, Adıyaman 7 bin 448, Kütahya 7 bin 429, Osmaniye 6 bin 933, Mardin 6 bin 465, Yozgat 6 bin 372, Amasya 6 bin 335, Batman 6 bin 314, Rize 5 bin 934, Kastamonu 5 bin 694, Kırklareli 5 bin 563, Düzce 5 bin 534, Uşak 5 bin 510, Burdur 5 bin 337, Kırıkkale 5 bin 130, Aksaray 4 bin 664, Niğde 4 bin 615, Yalova 4 bin 588, Nevşehir 4 bin 353, Kırşehir 3 bin 884, Karaman 3 bin 788, Şırnak 3 bin 773, Erzincan 3 bin 766, Bitlis 3 bin 581, Çankırı 3 bin 562, Karabük 3 bin 519, Kars 3 bin 506, Bilecik 3 bin 444, Ağrı 3 bin 324, Sinop 3 bin 220, Muş 3 bin 35, Artvin 2 bin 881, Bingöl 2 bin 824, Bartın 2 bin 412, Siirt 2 bin 362, Iğdır 2 bin 117, Kilis 2 bin 113, Hakkari 2 bin 30, Gümüşhane 2 bin 3, Tunceli 1750, Ardahan 1309, Bayburt 1156"

Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısına ilişkin sayılar, yarından itibaren il bazında takip edilebilecek.