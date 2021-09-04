Bakan Koca, Kahramanmaraş'ın düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 23:10
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanmaraş, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş'tan yeni beklentilerimiz var.
Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."
KAHRAMANMARAŞ, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi MAVİ! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/RpTjIJmzbQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 4, 2021
27°
açık
Namaz Vakti 04 Eylül 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü