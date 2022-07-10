Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye telefonu
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve beraberindekiler Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım’ın ailesine, taziye ziyaretinde bulunarak bayramlarını kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 16:29 10.07.2022, 18:28
Burada AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal içişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak, şehidin babası Mithat Yıldırım’la görüştürdü.
Burada Bakan Soylu aileye taziyesini ileterek, bütün arkadaşlarımızla emrinize amadeyiz, Allah izin verirse en yakın zamanda Kahramanmaraş’ta sizleri ziyaret edeceğim’ dedi.
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