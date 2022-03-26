Bakan Varank, KMTSO'da Toplantıya katıldı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sanayici ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı”na katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan kmtso meclis başkanı m. Hanefi öksüz, “Kahramanmaraş sanayicileri olarak daha çok daha güçlü tesisler kuracağız.” dedi.
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren kmtso yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu ise “Türkiye’nin en önde gelen sanayi merkezlerinden biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank’da toplantıdaki konuşmasında, firmalardaki istihdam ve teknolojik altyapının kendisini çok memnun ettiğini söyledi.
Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, ak parti Kahramanmaraş il başkanı fırat görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati
Okay, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Kahramanmaraşlı iş insanları ve diğer ilgililer katıldı.
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