Bakan Varank, MADO üretim tesisini gezdi

Bakan Varank’a Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’un eşlik ederek üretim tesisi hakkında bilgiler verdi.

Bakan Varank burada baklavalık yufka açarken keyifli anlar ortaya çıktı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tesisten çok etkilendiğini söyleyerek MADO ailesine başarılar diledi.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile Bakan Varank’ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyerek ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.