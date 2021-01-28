Bakan Varank'tan Kahramanmaraş'a destek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş’ın sanayi ve teknoloji alanındaki konularını görüşmek ve değerlendirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi (KMOSB) ortaklığıyla hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenmesi uygun bulunan “Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası AR-GE ve Tasarım Merkezi” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu.

Kahramanmaraş’ın sanayi ve teknoloji alanındaki konularının değerlendirildiği toplantıda üniversitemizin yürütücülüğünü yapacağı ‘Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası AR-GE ve Tasarım Merkezi” projesinin tanıtımı da yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve KSÜ Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÜSKİM) Kalite Birimi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ceyhan proje hakkında detaylı bilgiler verdiler. Sayın Bakan projenin önemli olduğunu belirtti ve destek sözü verdi.

Görüşme sırasında üniversitemiz öncülüğünde geliştirilerek hayata geçirilen DOĞAKA destekli ‘Kahramanmaraş 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi’ ve Avrupa Birliği IPA II kapsamında desteklenen 3,8 milyon Euro bütçeli ‘Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi’ projeleri hakkında da bilgi sunuldu.

Her iki projeden de haberdar olduğunu ve yakından takip ettiğini belirten Bakan Varank, ülkemiz ve Kahramanmaraş ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan projelerde kat edilen aşamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası AR-GE ve Tasarım Merkezinin test, akreditasyon ve AR-GE çalışmaları ile sektörün rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Can, merkezin ayrıca metal mutfak eşyası sektörüyle bağlantılı sektörlerin de gelişimini sağlayarak bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağını söyledi.

Ziyaretin anısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a çeşitli hediyeler takdim edildi.