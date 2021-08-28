Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 16:46 28.08.2021, 18:38

Bakanlığına bağlı kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzaladı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, 37 yıl aradan sonra geldiği şehrin çok değişmiş olduğunu ifade etti

Daha sonra büyükşehir belediyesini ziyaret eden bakan yanık, Başkan Hayrettin Güngör’den şehirde yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan yanık Kahramanmaraş’ın bölgede önemli bir yerinin olduğunu söyledi

Büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a çeşitli hediyeler takdim ederek kurtuluş madalyasını gösterdi.

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