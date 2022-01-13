Bakım yapılmayan LPG’li araçların çalışmama inadı!

Soğuk kış günlerinden en çok ta LPG’li araç sahipleri etkileniyor.

Kışlık bakımları yapılmayan otomobiller, özellikle sabah saatlerinde çalışmamakta inatçı davranıyor.

Mevsim başında bakım ve kışlık ayar yaptırmayan sürücüler sanayinin yolunu tutuyor.



Kışlık bakımı yapılmayan LPG’li araçların sürücülerine zor anlar yaşattığına değinen işletmeci Uğur Dumlupınar, ihmal edilen bakımın bazen pahalıya mal olduğunu söyledi.

LPG’nin hassas bir konu olduğuna değinen Dumlupınar yaptığı değerlendirmede: “Havalar soğuk gittiği için araçların antifriz, LPG ve yağ bakımlarını, daha doğrusu periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakım yapılmayan araçlarda gaz kaçağı meydana gelebiliyor, bu büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu durumun yaşanmaması için araç bakımlarının zamanında yapılması gerekiyor. Sabah çalışma sorunu yaşayan araçlara fazla yüklenilmeden bir ustadan yardım alınması gerekiyor. Aşırı yüklenme bazen önemli hasara yol açabiliyor. Sürücülerimizin bu hususlara dikkat etmelerinde fayda vardır” diye konuştu.



Araçlarını bakıma getiren sürücüler kışlık bakım yaptırmadıkları için özellikle sabah saatlerinde sorun yaşadıklarını belirterek, sanayide geç kalınmış bir bakım yaptırmaya çalıştıklarını söyledi.