Bakır mutfak eşyalarına talep azaldı!
Kahramanmaraş’ın geçmişinden bugüne taşıdığı miras artık günümüz mutfaklarda daha da kullanılmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2021, 15:40 17.11.2021, 18:47
İşçiliğinin zor olduğu bakır mutfak eşyaları zararsız olmasından dolayı vatandaşların ilgisi yoğun olurken, satışlar yaza göre daha durgun.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satış Danışmanı Burak Coşkun, “kış aylarına girdiğimiz şu günlerde bakır eşyaların satışı %50 oranında düştü” dedi.
Namaz Vakti 17 Kasım 2021
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