Bakliyattan kozmetiğe her şey bu markette! Kahramanmaraş Tarım Gross market sektörün en iyisi
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik A.Ş. market sektöründeki yeniliklerine kampanyalarıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2021, 16:46 01.02.2021, 19:24
Müşteriler, Tarım Gross Market’e girdikleri andan itibaren güler yüzle karşılanıyor, market içerisinde de ev ihtiyaçlarını a’dan z’ye karşılayabiliyor.
Çiftçiden devlete, devletten millete anlayışıyla hizmet veren Tarım Gross market, müşterilerini bekliyor.
Tarım Gross Market Sorumlusu Emre Nergiz, Tarım kredi marketlerinin içerisindeki her bir ürünün kalite ve fiyat olarak sektörün en iyisi olduğunu belirtti.
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