Balcıoğlu 2021 yılını değerlendirdi
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Türkiye’nin 2021 yılı ihracatını değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 14:37 05.01.2022, 15:49
Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu yaptığı değerlendirmede ticarette pandemiye ve doğal afetler kaynaklı sorunlara rağmen verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizdi.
Konuşmasının devamında dünya ticaretinin karmaşık bir yapıya büründüğünü belirterek hammadde fiyatlarına dikkat çekti.
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