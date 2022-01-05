Balcıoğlu 2021 yılını değerlendirdi

Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu yaptığı değerlendirmede ticarette pandemiye ve doğal afetler kaynaklı sorunlara rağmen verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Konuşmasının devamında dünya ticaretinin karmaşık bir yapıya büründüğünü belirterek hammadde fiyatlarına dikkat çekti.