Balcıoğlu: “Gençlerimize Güvenerek, Onlara Geleceğin Oluşumunda Yol Açmalıyız”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Balcıoğlu mesajında, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gençlerin önemine değindi.

Bir milletin istikbalinin en temel teminatı olan gençlerin eğitilmeleri, üretimde kaliteli ve nitelikli bir donanıma kavuşturulmalarını önemsediklerini aktaran Balcıoğlu, gençlerin dinamizmini, girişimcilik ruhu ile geliştirerek, düşünsel planları eyleme dönüştürmelerine destek verdiklerini kaydetti.

Balcıoğlu, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu’nun bağımsızlık yolunda özgürlük meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu önemli günün 103. yıldönümünü kıvanç ve coşkuyla idrak ediyoruz. 19 Mayıs; bin yıllık tarih boyunca Anadolu'yu Türkiye yapan milli ruhun tarihe ve bu topraklara mührünü vurduğu gündür. 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadele sonucunda milletimiz, bütün dünyaya örnek teşkil eden bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını, sahip olduğu bu özelliğe borçludur. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının, genç kuşaklar marifetiyle gerçekleşeceğinin bir ifadesi olarak bu önemli gün gençlerimize armağan edilmiştir. Ülkemizin genç nüfusuna armağan edilen bu bayramın önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bir milletin istikbalinin en temel teminatı olan gençlerin

eğitilmeleri, üretimde kaliteli ve nitelikli bir donanıma kavuşturulmaları en önemli çalışma alanımız olmalıdır” dedi.

Üretimin, verimliliğin ve kalitenin yeni yetişmiş genç iş gücü ile karşılanabileceğine dikkat çeken Balcıoğlu, şunları kaydetti: “Biz; kendisine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincindeki gençlerimiz ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde azim ve kararlılıkla ülkemizi daha da ileri ufuklara taşıyacağız. Büyük Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı meşalenin ışığında, daha çok çalışmayı daha başarılı olmayı ve milletimizi dünyanın saygın ve güçlü devletleri arasına kabul ettirmeyi öncelikle gençler olmak üzere hepimiz birinci hedefimiz yapmalıyız. Zira işletmelerin rekabet ortamı içinde var olabilmeleri ve geleceği karşılayabilmelerinin garantisi gençlerimizdir. Bu nedenle iş dünyası olarak gençliğe, yetişmiş iş gücüne istihdam oluşturmak zorundayız. Gençlerin dinamizmini, girişimcilik ruhu ile geliştirerek, düşünsel planları eyleme dönüştürmelerine destek veriyoruz. Ama bu konuda onları daha çok desteklemeliyiz. Gençlerimize güvenerek, onlara geleceğin oluşumunda yol açmalıyız. Biz, bu görevin ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; şehitlerimizi gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum.”