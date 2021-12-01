Balcıoğlu, kentin gelişimi için herkesin çaba sarf ettiğine dikkat çekti

Toplantının açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

Burada KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Toplantı sonunda da bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ihracat ve istihdamın arttığını söyleyerek kurulacak olan OSB bölgelerinin önemine dikkat çekti.