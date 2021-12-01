Balcıoğlu, kentin gelişimi için herkesin çaba sarf ettiğine dikkat çekti
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 14:32 01.12.2021, 17:28
Toplantının açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.
Burada KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.
Toplantı sonunda da bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ihracat ve istihdamın arttığını söyleyerek kurulacak olan OSB bölgelerinin önemine dikkat çekti.
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