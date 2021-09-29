Toplantının açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

Burada KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Ülke ve Kahramanmaraş ekonomisindeki son durumu da paylaşan KMTSO Yönetim Kurulu başkanı Şahin Balcıoğlu kentin gelişimi için herkesin çaba sarf ettiğine dikkat çekti.