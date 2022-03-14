Balcıoğlu, KSÜ’de öğrencilerle “İnsan Ve Sevgi” konulu söyleşide bir araya geldi
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu pandemi dolayısıyla ara verdiği insan ve sevgi konulu söyleşilerine tekrar başladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 10:13 14.03.2022, 18:49
KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu sevginin insandaki yerini ve önemini paylaştı.
Program Sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gençleri önemsediklerini söyleyerek uzun bir aradan sonra tekrar buluştuklarını söyledi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Başkan Balcıoğlu’na katılımından dolayı teşekkür etti.
KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan ise Başkan Balcıoğu’nun özel bir söyleşi yaptığını söyleyerek gençlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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