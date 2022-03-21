Balcıoğlu, öğrencilerle  “İnsan ve Sevgi” konulu söyleşide bir araya geldi

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileriyle bir araya gelen başkan balcıoğlu sevginin insandaki yerini ve önemini paylaştı.

Hayatın içerisinden de sevgi konusunda çeşitli örneklerle konuşmasını süsleyen Başkan Balcıoğlu öğrencilere unutamayacakları bir seminer verdi.

Program Sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gençleri önemsediklerini söyleyerek uzun bir aradan sonra tekrar buluştuklarını söyledi.