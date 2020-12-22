Balcıoğlu: Şirket ve öğrenci sayısını artırmak istiyoruz



Programın sonunda öğrencilerin kazanımlarını da anlatan Balcıoğlu, başarıyla mezun olan öğrencilerin 3 tanesini İstanbul'da Facebook istasyonunda yaz stajı imkanı vereceklerini de söyledi.



Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, “İlerleyen süreçte şirket sayısını ve staj imkânından faydalanacak öğrenci sayımızı arttırmak istiyoruz” dedi.



TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti;



“Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kahramanmaraş Fen lisemizle bir proje gerçekleştirdik genç girişimciler kurulu olarak. Bu proje kapsamında da buradaki öğrencilerimizle hafta sonları dijital ortamda kodlama eğitimleri vereceğiz. Bunun için çok ince bir detay çalışma yaptık hangi dersleri vermeliyiz hangi konularda eğitmeliyiz diye bunun neticesinde de bazı konulara karar verildi. Bu konuları da dersi anlatacak olan hocalarımızla konuşup onlarla öğrencilerimize aldırmaya başladık bunun Protokolü imzaladık.



-Peki, öğrenciler bu programlar da neler kazanacaklar?



İlk başta robotlara komut verebilecek sağa dön sola dön ileri git diyebilecek kodlama dilini öğrenecekler daha sonra belli başlı uygulamaları telefonlarımızdaki bilgisayarlardaki uygulamaları kendilerine göre yazılabilecekler. Belli başlı oyunlar üretebilecekler oyun hazırlayıp video oyunlar hazırlayabilecekler bu kapsamda, Yani geleceğinde yönü dijitalleşme olduğu için bu konuda ciddi bir beceri ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform yaratmış olduk kendilerine, ilerleyen zamanlarda da kodlamanın dilini öğrendikten sonra da yazılımcı olma taraftarı olan arkadaşlarımız bu konuda ilerleyebilecekler.



Birde tabii güzel bir ödüllendirme sistemi geliştirdik. Burada programın sonunda başarıyla mezun olan arkadaşlarımızdan 3 tanesini İstanbul'da Facebook istasyonunda yaz stajı imkanı sağlamış olacağız. Tabii bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sürecinden dolayı şirketlerin bazıları tam karar veremediler ne yapacaklarını. İlerleyen süreçte bu şirket sayısını ve staj imkânından faydalanacak öğrenci sayımızı arttırmak istiyoruz” dedi. Haber: Gökhan Çalı