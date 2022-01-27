Balcıoğlu: “Tekstil ihtisas gümrüğü hayırlı olsun.”

Balcıoğlu yaptığı açıklamada şu hususlara değindi: “Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında stratejik öneme sahip bulunan tekstil sektörü, ihracat ve istihdam bakımından Türkiye’nin omurgası konumunda. Yaklaşık 13 milyar dolar ihracat ve 460 bin kişilik istihdam sağlayan sektör, ihracat performansını artırarak 2022 yılı için 15 milyar dolar ihracat hedefi ile yatırım ve üretime devam ediyor. Sektörün üretim, ihracat ve istihdam yönünden başını çeken Kahramanmaraş’ta, yerli üretici firmalar için ek maliyet ve vakit sıkıntısı oluşturan ‘tekstil ihtisas gümrüğü’ sorunu çok şükür çözüldü.”

Tekstil ihtisas gümrüğü olmadığından ihracatı yapılan birçok ürünün ithalatının başka illerdeki tekstil ihtisas gümrüğünden yapılabildiği ifade eden Balcıoğlu; “Daha önce sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen iplik ve kumaşların ithalat işlemleri Kahramanmaraş gümrük idaresince yerine getirilememekteydi. Bu da üretici firmalarımız için ciddi bir ek maliyet ve vakit sorunu oluşturmaktaydı. Meslek komitelerimizin talepleri ile yaptığımız müracaat ve Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ün destekleriyle Kahramanmaraş İhtisas Gümrüğü açıldı.” diye konuştu.

Balcıoğlu, Türkiye’nin en büyük tekstil entegrasyonuna sahip Kahramanmaraş’ın 400 ihracatçı şirketiyle 140 ülkeye 1,4 milyar dolar ihracat yaptığını belirterek; “Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini artırmak, gümrük işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak, gümrük kontrollerinde etkinliği

artırmak bakımından ilimizde tekstil ihtisas gümrüğü ihdas edilmesi çok önemli fayda sağlayacak. İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanmaktadır. Kahramanmaraş gibi bu sektörde dünyanın moda merkezleri için üretim yapan, tekstil hammaddesi ithalatında ciddi payı bulunan bir şehirde ihtisas gümrüğü kurulması ile beraber sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyen bu sorun çözülmüştür. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın tekstil sektörü üretiminde ve dış ticaretinde yoğunlaştığının altını çizen Balcıoğlu; “Tekstil sektöründe 50 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Bunların büyük bir kısmı tarımdan çıkan ve şehre göç eden insanlarımızdır. Kahramanmaraş sanayisi, tarımdan çıkan bu insanları hızlı bir şekilde sanayide istihdam etme başarısını göstererek istihdamın kahramanı olmuştur.” dedi.

Kahramanmaraş’ta, ekonomik faaliyet bakımından tekstil ürünleri imalatının yüzde 66,8 oranda paya sahip olduğunu ifade eden Balcıoğlu; “En büyük endüstri konumunda bulunan tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş, 46 milyon parça konfeksiyon üretimi gerçekleştirilmekte. Türkiye pamuk ipliği üretiminin %36’sını, dokuma ve örme kumaş üretiminin %15’ini, denim üretiminin %15’ini karşılıyoruz. İhracatta önemli bir başarı çizgisine ulaşan ve ülkemiz tekstil ürünleri ihracatının %6’sını, ithalatın ise yüzde 10’unu gerçekleştiren Kahramanmaraş, örme kumaş ihracatında 2., iplik ve dokuma kumaş ihracatında 4. büyük ildir.” ifadelerini kullandı.

Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün Kahramanmaraş’ın üretim ve ihracat kabiliyetini artıracağını vurgulayan Balcıoğlu, “Bu konuda başta Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş olmak üzere destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.