Balcıoğlu ve beraberindeki heyet Eshab-ı Kehf külliyesini ziyaret etti!

Ziyarete KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Şirikçi, Adnan Toprak, Hüseyin Özdal, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Mikail Utlu ve Ertuğrul Tanrıverdi katıldı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ortak Yönetim Kurulu toplantısında, Kahramanmaraş ve ilçelerinin ekonomik durumu ve sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması adına yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Burada yapılan konuşmalarda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bizim buraya gelme sebebimiz bir dost ziyaretidir. Elbistan ve Afşin Ticaret ve Sanayi Odalarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Pandemi sürecinde kısıtlamaların olduğu günlerde herkes düşünme fırsatı buldu. Üç aylık durağan sürecin ardından, koşma sürecinin başlayacağına inanıyorum. Biz şuna inanıyoruz, başarılı olduğumuz her konuda birlik olduğumuz zaman kazandık. Birlik olamadığımız zamanlarda, biz yalnızca bazı şeylerin dedikodusunu yapabildik ama bir adım ileriye gidemedik. Biz sanayide bir adım atmak istiyoruz, hızlanmak istiyoruz ama Kahramanmaraş’ta sanayi için yatırım yapacak olsanız yer yok. Elbistan’da organize sanayimizde yer var ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası buyur ediyor. Gelin size yer verelim diyor. Öte yandan Kahramanmaraş turizminin geliştirilmesi için, biz turizmle ilgili dünyayı ayağa kaldıracak şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Bunun hamlesini hazırlıyoruz. Eshab-ı Kehf de en önemli varlıklarımızdan. Eshab-ı Kehf’i dünya kabul ediyor ama birçok bölge insanı görmedi, bilmiyor. Konuştuğumuz şeyleri görmek ve ne yapacağımıza karar verebilmek için bugün bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şahin Balcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Üyeleri ilk kez bir araya gelerek birlikte neler yapabilirizi konuştuk. İlk kez yapılan toplantı bölgenin birlikte kalkınmasının önünü açabilir.” diye konuştu.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin bölgemize yaptığı ziyaret bizim için çok büyük anlam taşımaktadır. Bundan sonraki süreçte Şahin başkanımın bizlere önderlik ederek, bölgenin kalkınmasını sağlayacak yatırımlar için birlikte hareket edeceğiz inşallah” dedi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve beraberindeki heyet Afşin Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in de katıldığı programda Afşin’deki iş hayatı ve sorunları konuşuldu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı açıklamada “Afşin ve Elbistan’a dostluk ziyareti için geldik ve dostluk bulduk. Çok memnun kaldık. Önümüzde bizi sevindiren bir süreç var. Dünya ile aramız çok uzamıştı, çok açılmıştı, yetişmek, yarışmak ihtimali neredeyse kalmıyor gibiydi. Ama şimdi dünya kontak kapattı ve herkes sıfır kilometrede. Yüz kilometreye çıkmak için herkes bir efor sarf edecek ve biz bunlardan bir tanesiyiz. Bizim dünya ülkelerinden hiçbir şeyimiz eksik olmadığı gibi, fazlalıklarımızın da olduğunu söyleyebilirim. Biz bu fazlalarımızı hemen harekete geçirmeliyiz ve dünya sahnesindeki yerimizi almalıyız. Bunu da birlikte hareket ederek sağlayabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Güven de yaptığı açıklamada, iş insanlarının yaptığı ziyaretin bölge adına önemli bir başlangıç olduğuna inandıklarını söyledi. Güven, Eshab-ı Kehf Külliyesinin önemli misafirler ağırladığının altını çizerek, iş insanlarının bu ziyaretinin Eshab-ı Kehf’in tanıtımına katkı sağlayacağını ve birlikte hareket etme kararı ile turizmde ön plana çıkacağına inandıklarını söyledi.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Elbistan ve Afşin’de yapılan toplantı ve ziyaretlerle birlikte görüş alış verişlerinin yapıldığını, Eshab-ı Kehf’te yapılan incelemelerle de turizm konuşulduğunu ifade ederek “İnşallah bölgemiz önemli bir kalkınma hamlesinin ayak seslerini hissetti” diye konuştu.

Toplantının ardından Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Afşin Belediyesi tarafından kurulan lavanta bahçesini gezdi.