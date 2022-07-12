'Balık Festivali' 10 Eylül'de başlıyor!
Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek 'Balık Festivali' 10 Eylül'de başlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2022, 17:13 12.07.2022, 18:58
Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, birçok ikram ve gösteri de balık tutkunlarıyla buluşturulacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği İbrahim Sarı, düzenlenecek olan festival hakkında bilgi verdi.
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