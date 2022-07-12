'Balık Festivali' 10 Eylül'de başlıyor!

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, birçok ikram ve gösteri de balık tutkunlarıyla buluşturulacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği İbrahim Sarı, düzenlenecek olan festival hakkında bilgi verdi.