Balık Festivali 2 Eylül’de başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Balık Festivali başlıyor. Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Balıkçılar Derneği ile işbirliği halinde oluşturacak organizasyon 2 Eylül Perşembe günü vatandaşlarla buluşacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek festival Milli İrade Meydanı’nda saat 17.00’da gerçekleştirilecek. Tatlı su balıkçılığı üretimi noktasında 2. sırada yer alan Kahramanmaraş’ta düzenlenecek etkinliğin, ticari potansiyeli de artırması hedefleniyor. Çocuklar için balık tutma yarışmaları, halkoyunları, geleneksel okçuluk ve balık ikramı gibi bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği festivale balık tutkunları ve vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabilecek.